Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester City, le Paris SG, l'Inter Milan... Face aux envies d'ailleurs de Lionel Messi, qui ont secoué mardi la planète football, peu de clubs semblent capables d'accueillir la superstar argentine et son salaire astronomique. Et le FC Barcelone fera sans doute tout pour le retenir... (lire l'article complet)

Ben Chilwell va continuer sa carrière à Chelsea. L'arrière gauche, 23 ans, arrive en provenance de Leicester City. Chilwell a signé un contrat de cinq ans avec les Blues, a annoncé le club londonien mercredi.



Selon les médias anglais, le transfert du joueur, formé chez les Foxes, pourrait s'élever à 50 millions de livres (55,8 millions d'euros). "Je suis vraiment ravi de rejoindre Chelsea, qui entre dans une période assez excitante. J'ai hâte de faire partie de cette équipe jeune et dynamique dirigée par Frank Lampard et nous espérons nous battre pour les titres la saison prochaine", a déclaré Chilwell, 11 apparitions avec l'équipe nationale anglaise depuis septembre 2018. Chilwell compte déjà 123 matches au compteur avec Leicester depuis ses débuts chez les pros en octobre 2015. L'arrière gauche constitue le troisième transfert entrant du club londonien cet été après les arrivées de l'ailier marocain Hakim Ziyech (Ajax) et de l'attaquant allemand Timo Werner (Leipzig).



L'Olympique de Marseille a annoncé mercredi la prolongation de contrat de son emblématique gardien Steve Mandanda (35 ans) pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2024, sécurisant l'avenir d'un autre cadre de l'effectif après Dimitri Payet, lui aussi prolongé jusqu'en 2024 en juin dernier. Avec 549 apparitions sous le maillot olympien pour Mandanda, "Il Fenomeno" est déjà le joueur qui a le plus porté la tunique bleu ciel et blanc des Marseillais. Arrivé à Marseille du Havre (L2) en 2007, le portier international français n'a depuis fait qu'une saison dans une autre équipe, en Angleterre, à Crystal Palace en 2016-2017.



L'attaquant international anglais Jamie Vardy, meilleur buteur de Premier League la saison dernière avec 23 buts, a prolongé d'une année son contrat avec Leicester City, soit jusqu'en juin 2023, ont indiqué mercredi les Foxes. "Même si nous avons déjà accompli beaucoup de choses ensemble, je sais que j'ai encore beaucoup à faire", s'est félicité le joueur, âgé de 33 ans.



Dejan Joveljic, passé par Anderlecht la saison dernière, va poursuivre sa carrière en Autriche. L'attaquant serbe de 21 ans est en effet prêté pour une saison par l'Eintracht Francfort au Wolfsberger AC, club de D1 autrichienne. Dejan Joveljic avait été prêté au Sporting d'Anderlecht lors de la seconde moitié de la saison dernière. Il avait joué cinq matches avec les Mauves (1 but) avant que la crise du coronavirus ne vienne interrompre la saison. Formé à l'Étoile Rouge de Belgrade où il a fait ses débuts chez les professionnels, Dejan Joveljic avait quitté la capitale serbe pour rejoindre Francfort lors de l'été 2019.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Mergim Vojvoda quitte le Standard pour le Torino, ont annoncé les deux clubs jeudi. Le défenseur kosovar de 25 ans s'est engagé pour quatre ans avec le club italien. (lire l'article complet)