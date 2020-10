Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

L'Anderlechtois Jeremy Doku va devenir un nouveau joueur du Stade Rennais, qui serait prêt à débourser environ 27 millions pour s'attacher les services du jeune Diable Rouge (lire l'article complet).

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Rennes a annoncé samedi soir, coup sur coup, l'arrivée en Bretagne de deux défenseurs prêtés pour une saison par des clubs italiens, l'Italien Daniele Rugani (Juventus), 26 ans, et le Brésilien Dalbert Henrique (Inter), 27 ans. Selon certains médias italiens et français, Rugani est prêté pour un an et deux millions d'euros, sans option d'achat, et Dalbert pour la même somme, mais avec une option d'achat fixée à 13 millions d'euros.

L'attaquant du Paris Saint-Germain Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) est tout proche d'un transfert au Bayern Munich, annonce dimanche la presse allemande. Il devra servir de doublure au buteur Robert Lewandowski, précise Kicker, qui rappelle que le Camerounais, qui possède aussi la nationalité allemande, a déjà joué en Allemagne à Hambourg, Nuremberg, Mayence et Schalke 04. Le Bayern qui serait sur le point d'attirer le latéral droit franco-guinéen Bouna Sarr (28 ans) en provenance de l'Olympique de Marseille contre un chèque de 10 millions.

Libre depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani serait sur le point de rejoindre Manchester United, rapporte Sky Sports. L'attaquant uruguayen signerait un contrat de deux ans en faveur des Red Devils.

D'après plusieurs médias, le PSG va attirer le jeune Moise Kean (20 ans) en prêt avec option d'achat. L'attaquant d'Everton ne joue que très peu depuis qu'il a quitté la Juventus en 2019. Selon RMC Sport, le champion de France va également accueillir en prêt payant (4 millions d'euros) avec obligation d'achat fixée à 16 M€ le milieu portugais du FC Porto Danilo Pereira.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le RWDM a annoncé samedi l'arrivée de Bryan Van Den Bogaert. Le défenseur latéral gauche de 28 ans était libre depuis la fin de son contrat avec Westerlo le 1er juillet. Il a signé un contrat pour une saison, avec option. Van Den Bogaert est déjà la 17e recrue du promu en 1B. Van Den Bogaert a disputé 80 rencontres pour Westerlo ces trois dernières saison. Avant cela, il avait évolué à Capellen, Heist et Antwerp ainsi qu'en Angleterre à Crawley Town, Whitehawk et Ebbsfleet United. Le RWDM, promu de la D1 amateurs, a commencé la saison avec un 6 sur 15 et occupe la 15e place.