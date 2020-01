Mercato: Yannick Carrasco va-t-il finalement rebondir en France?

Ce n'est un secret pour personne, Yannick Carrasco désire fortement revenir en Europe cet hiver. Si l'on en croit la presse espagnole, le Diable Rouge devrait quitter la Chine lors de ce mercato.

Cité en décembre du côté du Bétis Séville, Carrasco va-t-il finalement rebondir en Ligue 1? Selon le média espagnol Estadio Deportivo, le Belge de 26 ans a été proposé à l'Olympique de Marseille. Une information à prendre avec des pincettes à ce stade.

Le mercato de l'OM devrait en effet être calme. "On ira sur le marché que si on vend et je n’ai pas intérêt à vendre. On ne sait pas combien d’argent serait disponible pour un nouvel investissement. Le plus facile pour nous, c’est de rester comme ça", avait déclaré André Villas-Boas cette semaine en conférence de presse. Marseille n'a pour le moment pas commenté cette rumeur.

Comme nous vous en parlions récemment, l'Italie et l'Angleterre font par ailleurs les yeux doux à Yannick Carrasco. Le Napoli et Everton seraient les deux principaux prétendants, tandis que l'AC Milan continuerait de suivre le joueur de près. Ceci dit, aucune offre n'a été faite à ce stade du mercato. Le joueur devrait coûter un petit peu moins de 30 millions d'euros.