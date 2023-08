Mondial: Amanda Ilestedt, casque d'or

La meilleure attaque peut venir de la défense. C'est le cas pour les vice-championnes olympiques: peu de gens auraient parié sur la nouvelle joueuse d'Arsenal comme meilleure buteuse de l'armada jaune et bleue.

Amanda Ilestedt, défenseure de la Suède, porte depuis le début du Mondial les ambitions offensives de l'équipe scandinave avec déjà trois buts de la tête et place désormais sa sélection comme l'une des favorites, avant le sommet des huitièmes de finale contre les Etats-Unis dimanche.

L'ancienne Parisienne, qui compte presque 70 sélections, a d'abord délivré les siennes à la 90e minute de la tête contre l'Afrique du Sud, un but crucial pour l'entrée en lice le 23 juillet de la Suède, troisième lors du dernier Mondial en 2019 en France, auquel Ilestedt a participé.

Solide en défense, avec son 1m78, elle saute le plus haut depuis le début du Mondial, et a enchainé trois buts de la tête lors de la phase de groupes en Nouvelle-Zélande, co-pays hôte de la Coupe du monde.

"C'est un peu irréel mais je suis très contente", a-t-elle réagi, "je ne m'attendais pas à trois buts, mais je sais que c'est l'une de mes forces et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup à l'entraînement".

Six jours plus tard, lors du festival (5-0) contre l'Italie, la défenseure centrale blonde âgée de 30 ans a marqué un doublé, toujours de la tête et à la suite de deux corners, tirés à chaque fois du pied gauche de Jonna Andersson.

- Revenue à temps -

"Elles sont très fortes, très physiques et sont très habiles, surtout avec leurs coups de pied arrêtés", avait commenté la coach italienne Milena Bertolini après le match.