Si vous songiez à adopter un chien, "c'est le moment, et plus que jamais" selon la SPA de La Louvière: voici pourquoi

Cette année, plus que d'habitude, les abandons d'animaux sont très nombreux. Une réalité qui amène aujourd'hui les refuges à saturation. "La crise fait que des gens larguent leur animal parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire face à leurs besoins", analyse Gaëtan Sgualdino, président de la SPA de La Louvière. Et si certains amènent leur animal directement au refuge, d'autres l'abandonnent dans la cour du refuge anonymement ou encore lâchent leur chien dans les bois…

"On n'a jamais connu ça de ma mémoire de responsable de refuge, on n'a jamais connu une crise comme on vit actuellement", affirme Gaëtan Sgualdino. Selon lui, ce qui explique une telle situation, ce sont "les crises successives" qui vont bien au-delà du cas des refuges. "C'est un véritable problème de société", estime-t-il. "Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est un sursaut citoyen: une prise de conscience chez les citoyens qui ont la capacité d'adopter, qui peuvent accueillir un animal, c'est le moment plus que jamais. Sans ça, on est vraiment dans une impasse, dans un problème qui s'aggrave de semaine en semaine… et les moyens des refuges vont devenir insuffisants."