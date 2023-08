Mondial féminin: Avec Bright et Bronze, l'Angleterre cherche l'or

Avec ses joueuses d'expérience Lucy Bronze et sa capitaine Millie Bright, l'Angleterre, qui joue sa première finale lors d'un Mondial contre l'Espagne, après deux demi-finale perdues, s'appuiera sur son vécu face à une équipe jeune et novice dans une phase finale de grandes compétitions.

"Gagner l'Euro l'année dernière nous a donné beaucoup de confiance. Cette année, nous avons perdu des joueuses importantes (Beth Mead, Leah Williamson..., NDLR), mais cela nous a rassemblé encore plus", a poursuivi l'ancienne Lyonnaise, qui a cumulé expérience et trophées à l'OL.

"2015 a été dur à cause de ce qu'il s'est passé avec ce but contre-son-camp dans les dernières minutes du match", se souvient-elle, en référence à l'élimination cruelle face au Japon.

"En 2019, pour moi, c'était un crève-cœur car c'était sans doute ma meilleure année en football. Et tout était censé aller bien, et on a perdu cette demi-finale, ça a été vraiment difficile au niveau personnel. On l'a finalement fait cette année", s'est réjouie la joueuse de 31 ans.

Contre l'Australie en demi-finale, les joueuses de Sarina Wiegman ont d'ailleurs montré tout leur calme et leur vécu des grandes compétitions. Surtout au moment de l'égalisation de la star Sam Kerr d'une frappe sublime de 24 mètres, qui a réveillé les 75.000 fans "Aussie" de l'Australia Stadium. En un quart d'heure, Lauren Hemp et Alessia Russo ont éteint le stade et anéanti tout espoir des "Matildas".