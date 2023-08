Mondial: le président de la fédération espagnole critiqué pour avoir embrassé Hermoso sur la bouche

La N.10 espagnole semble avoir pris avec légèreté cet incident, déclarant dans un direct sur Instagram diffusé depuis les vestiaires "Ça ne m'a pas plu, hein!" avant de sourire à l'objectif.

Dans des déclarations transmises ensuite à la presse par sa fédération, elle a expliqué qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du monde".

"Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude", a-t-elle ajouté.