Drame à La Hestre: les images de l'accident révélées, on en sait plus sur l'état de santé des victimes

Nous sommes quelques instants avant le drame. Les sept victimes sont installées dans l’attraction à sensations dénommée le "Rock'n'Roll'. Le manège tourne d’abord lentement, accélère, s’arrête, repart dans un sens puis l’autre… Plus de trois minutes et trente secondes se sont écoulées depuis le début du tour. Alors que la rangée de sièges se trouve au point le plus haut, à environ trois mètres du sol, la barrière de sécurité s’ouvre.

Nous avons rencontré un avocat qui représente les papas de trois des victimes: les jumelles Alyssia et Anastasia, 12 ans, et leur petite cousine Rose, 10 ans. Polytraumatisées, elles sont aujourd’hui hors de danger, mais une longue revalidation les attend.

"Certains de ces enfants sont encore hospitalisées et sous étroite surveillance", précise l'avocat. "On s'aperçoit déjà que le choc psychologique est intense. Elles sont très choquées. Le papa a pu entendre par moments les filles en parler, avec des choses qui sont d'ailleurs un peu préoccupantes et qui devront faire l'objet d'une dénonciation au juge d'instruction pour vérification", ajoute-t-il. "Elles en parlent. Elles n'ont pas leur comportement habituel".

Il reste le dernier cas dont on parle peu

Un autre blessé est sorti de l’hôpital, deux personnes sont toujours prises en charge dans des services d’orthopédie.

Quant à la septième victime, elle est encore dans un état grave. "Pour six des victimes, effectivement les choses évoluent bien. Elles sont dans des services orthopédiques. La petite gamine de dix ans pourrait être transférée la semaine prochaine. Il reste le dernier cas dont on parle peu, qui est encore très préoccupant, et pour lequel il y a très peu de réactions neurologiques. On pense beaucoup à la famille", nous a précisé Bruno Pozzoni, le bourgmestre de Manage.

Une semaine après ce terrible événement, l’attraction est toujours sous scellés sur la place du village. Les premiers constats des experts ont révélé que le système de fermeture est cassé. L’enquête doit déterminer s’il était défectueux avant les faits ou s’il a cédé lors de l’accident.

Certains proches vont se constituer parties civiles la semaine prochaine. La commune envisage d’entreprendre la même démarche.

Quelques dessins pour soutenir les victimes ont été accrochés aux barrières de sécurité qui entourent l’attraction.