Décidément, le point laissé à Bruges par le PSG ne fait plaisir à personne en France. Sur le plateau de RMC Sport, c'est Nicolas Anelka, passé par le PSG, qui a donné son avis sur cette solide contre-performance.

Et pour lui, les Parisiens ont maintenant l'obligation de se réveiller s'ils ne veulent pas d'une très mauvaise surprise. "C’est le PSG qu’on ne veut pas voir. Rien. Rien n’a été, à part les quinze premières minutes. Mais à part ça, il n’y a pas eu d’intensité, pas de replis défensifs, pas de courses… On n’a rien vu offensivement, ça va être compliqué. Si ça joue comme ça, ça ne sera pas possible de se qualifier", a lâché l'ancien international français, passablement énervé.