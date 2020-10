Leander Dendoncker et Wolverhampton s'imposent à Leeds et bondissent au classement

Wolverhampton, avec le Diable Rouge Leander Dendoncker aligné toute la rencontre, est venu s'imposer 0-1 à Leeds United lundi soir en conclusion de la 5e journée de la Premier League anglaise de football. Plus tôt dans la soirée, Burnley avait abandonné la dernière place du classement après avoir remporté son premier point dans la compétition ramené de West Brom (0-0).

Wolverhampton a pu compter sur un envoi de Jimenez détourné par Kalvin Phillips dans ses propres filets à la 70e minute (0-1). Un quart d'heure plus tôt, les visiteurs s'étaient vu refuser un but par le VAR pour un hors-jeu peu évident. Les Wolves bondissent de la 16e à la 6e place au classement avec désormais 9 points, après ce 3e succès. Leeds reste bloqué à 7 points et recule au 10e rang.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 20 octobre ?