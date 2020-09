Revirement de situation: le nouveau plan de Chelsea pour Michy Batshuayi

Michy Batshuayi et le mercato, c'est une longue histoire et un récit tout sauf linéaire. Il faut dire que le Diable Rouge enchaîne les prêts depuis son arrivée à Chelsea en 2016. Jamais considéré comme une solution de premier plan, l'attaquant est toujours à vendre. Mais le club londonien ne reçoit que peu d'offres et commence à s'inquiéter de le perdre gratuitement en 2021.

Selon le Daily Mail, la direction a donc un nouveau plan. En effet, Chelsea voudrait prolonger le bail de son joueur, sans doute sur une courte durée, pour continuer à négocier un transfert contre plusieurs millions d'euros. Mais Batshuayi serait prêté dans la foulée en Premier League. Trois clubs seraient prêts à l'accueillir de cette façon: Crystal Palace, où il a évolué en 2019, West Bromwich Albion, ancien club de Lukaku ou encore Newcastle.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. La situation de Batshuayi n'arrange personne à ce stade. Le club aimerait s'en séparer, plus encore après l'arrivée de Werner, mais peu de club veulent le recruter définitivement cet été. Dès lors, le prolonger sur le court terme arrangerait tout le monde, en facilitant l'idée d'un prêt, assorti éventuellement d'une option d'achat. En réalité, avec un contrat jusqu'en juin 2021, les options pour que Chelsea s'y retrouve sont très limitées...