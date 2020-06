Révolte au FC Barcelone: les joueurs veulent se séparer de leur entraîneur

Le vestiaire du FC Barcelone est en train d'imploser. Les joueurs ne seraient plus en accord avec Quique Setièn, leur entraîneur, arrivé sur le banc en janvier dernier.

Cela sent le roussi au FC Barcelone. Le club, accroché samedi au Celta Vigo, est actuellement distancé de deux petites unités pour le Real Madrid. Une situation compliquée que les joueurs catalans auraient du mal à supporter, selon le journal Marca. Selon le média, une véritable révolte se met en place.

Après le match nul de ce samedi, un fossé s'est créé entre les joueurs et Quique Setièn, arrivé sur le banc du Barça il y a moins de 6 mois. De nombreux joueurs auraient décidé de ne plus suivre les consignes du tacticien espagnol, lui reprochant notamment d'organiser des séances trop peu rythmées aux entraînements. Scène forte: lors des pauses, c'est l'adjoint de Setièn qui donne les consignes aux joueurs, conscient qu'il n'a plus le soutien de son vestiaire.

Selon Marca, les joueurs ont déjà exprimé leurs doutes à la direction, envisageant un départ en cas de perte du titre en Liga. Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, serait lui aussi en proie aux doutes quant aux capacités de Setièn. Il lui reproche de ne pas avoir améliorer les performances de l'équipe, qui avait sombré sous les ordres d'Ernesto Valverde. Les changements en cours de match ne conviendraient pas non plus à la direction.

On semble donc proche d'une situation intenable, qui pourrait amener à un départ précipité d'ici la fin de la saison...