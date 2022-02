Lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or en novembre dernier, Lionel Messi s'est vu décerner la précieuse récompense pour la 7e fois, un record. L'Argentin était en concurrence avec le Polonais Robert Lewandowski pour ce trophée tant convoité alors que l'attaquant du Bayern Munich faisait office de favori, lui qui sortait de deux saisons stratosphériques en terme de buts marqués.

"c’est un honneur pour moi d’être opposé à Lewandowski, tu mérites toi aussi un Ballon d’Or", avait alors déclaré le joueur du Paris-Saint-Germain pendant son discours de remerciement.

Deux mois plus tard, c'est au tour de Lewandowski d'être sacré meilleur joueur du monde lors de la cérémonie des FIFA The Best. La différence notoire entre le Ballon d'Or et le The best, est que ce sont des journalistes qui votent pour le BO tandis que ce sont les sélectionneurs et les capitaines des équipes nationales qui votent pour le The Best.

Quelques jours après le sacre du Polonais, la FIFA a dévoilé le détail des votes de chaque capitaine et sélectionneur. Lionel Messi portant le brassard de l'Argentine, il était amené à désigner qui, selon lui, est le meilleur joueur du monde. Et surprise, l'Argentin ne place pas Lewandowski dans son top 3 composé de Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Un vote qui reste en travers de la gorge du buteur du Bayern Munich qui n'a pas oublié ce que lui a dit l'Argentin quelques mois plus tôt. Lors d’une interview donnée au média Polka Nozna, Robert Lewandowski s’est alors délecté d’un petit pique envers le joueur du Paris Saint-Germain pour le lui rappeler : "Il a demandé un Ballon d’Or pour moi, mais il n’a pas voté pour moi lors de The Best".

Une décision qui ne passe apparemment pas pour le maître à jouer du Bayern, qui avait pourtant été clair dans une prise de parole peu après la remise du Ballon d’Or. "J’espère que ses mots étaient sincères", avait-il communiqué.