Salaire colossal, voyages offerts, chauffeur: comment ce club turc aurait convaincu Dries Mertens

Dries Mertens devrait officiellement signer à Galatasaray dans les prochains jours. Certains médias italiens affirment même que le Diable Rouge a déjà signé un contrat d'un an, avec option pour un an supplémentaire, et qu'il y sera annoncé dans les prochaines heures. Mertens était sans club, son contrat avec Naples ayant pris fin il y a un mois.

Les détails de cette proposition turque ont été dévoilés ces dernières heures par Gianluca Di Marzio. Pour convaincre le joueur de 35 ans, le "Gala" va d'abord casser sa tirelire. Un salaire de 4 millions d'euros par an, avec quelques bonus en plus. Mais ce n'est pas que l'aspect financier qui rend le challenge intéressant. Le Belge aurait reçu 30 vols offerts pour aller vers Naples, où il veut continuer à vivre le plus possible, mais aussi vers Bruxelles, pour pouvoir passer en Belgique. Sa maison serait aussi payée et un chauffeur sera mis à sa disposition.

Sauf gros retournement de situation, Dries Mertens sera donc au Galatasaray, avec un ultime challenge à relever.