Thibaut Courtois prolonge son contrat pour une longue durée au Real Madrid (photo)

Thibaut Courtois a prolongé son contrat au Real Madrid. Le club madrilène a proposé un nouveau contrat de cinq ans au gardien belge qui défendra les cages du Real jusqu'en 2026.

"Le Real Madrid CF et Thibaut Courtois ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui restera lié au club pour les cinq prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2026." indique le club dans un communiqué.

Le gardien des Diables Rouges avait rejoint le club de la capitale espagnole en août 2018. Thibaut Courtois, 29 ans, disposait encore d'un contrat jusqu'en 2024.

Sacré meilleur gardien du championnat d'Espagne en 2019-2020, il aura défendu jusqu'ici les buts du Real Madrid à 130 reprises en compétitions officielles (pour 52 clean-sheets), disputant officiellement son 100e match en Liga samedi à Alaves pour l'ouverture de la saison 2021/2022 du championnat d'Espagne. Il a été champion d'Espagne avec le Real en 2020.

Thibaut Courtois avait été champion de Belgique avec Genk en 2011 avant de quitter la Belgique pour l'Atlético avec qui il a aussi remporté le championnat d'Espagne (2014).

"Cela va être ma quatrième saison dans le club de mes rêves. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de jouer pour tous ces trophées. Personnellement, j'espère maintenir et dépasser le niveau que j'ai atteint la saison dernière", avait écrit le gardien belge sur son site, vendredi.

Le gardien limbourgeois, 89 fois international, a été couronné ensuite avec Chelsea en Premier League en 2015 et 2017. Son palmarès s'orne également d'un trophée en Europa League (avec l'Atlético en 2012), d'une Coupe du Roi ( (avec l'Atlético en 2013), d'Une Coupe d'Angleterre (avec Chelsea en 2018) et d'un Coupe du monde des Clubs (avec le Real Madrid en 2018), d'un titre de champion d'Espagne donc (avec le Real Madrid en 2020) et d'une Supercoupe d'Espagne (avec le Real Madrid en 2020).

Le Real montre ainsi toute sa confiance envers le gardien de notre équipe nationale qui a disputé ce week-end son 100e match en Liga pour le compte de la Casa Blanca.