Tottenham et Toby Alderweireld éliminent Chelsea en Coupe de la Ligue

Tottenham et Toby Alderweireld, aligné tout le match, ont éliminé Chelsea aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football mardi.



Le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire, après les buts de Werner pour Chelsea (19e) et Lamela pour les Spurs (83e). Tottenham s'est ensuite imposé 5-4 aux tirs au but.