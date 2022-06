Trop mignon: un jeune supporter des Bleus cherche UN joueur en particulier, la toile s'émerveille de la raison (vidéo)

Si Kylian Mbappé ou Karim Benzema sont bien les stars de la sélection française, pour ce jeune supporter en visite au centre d'entraînement des Bleus, il n'était pas question de passer à côté de sa star à lui.

Alors qu'il passe à côté de Théo Hernandez, latéral gauche de l'AC Milan, le petit garçon lui pose une question trop mignonne : "Tu sais où il est Jonathan Clauss ? Parce que je suis Lensois, moi !"

Rappelé très récemment avec l'Équipe de France, le latéral Jonathan Clauss défend bien les couleurs de RC Lens. S'il n'est pas le joueur le plus connu de la sélection, cette petite attention prouvera en tout cas qu'il a une place toute particulière dans le cœur des supporters Sang et Or. Sur la toile, cette vidéo, partagée par le compte Twitter de l'Équipe de France, n'aura pas manqué de faire réagir.