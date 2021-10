Le joueur du Bayern Munich, Joshua Kimmich a confirmé samedi dans une interview avec Sky Sports après la victoire en championnat des Bavarois 4-0 contre Hoffenheim, qu'il n'était pour l'instant pas vacciné contre le coronavirus. Le journal Bild avait déjà publié la nouvelle plus tôt dans la semaine. "J'ai personnellement quelques questions, surtout en l'absence d'études à long terme", a déclaré le joueur.

"Je suis conscient de mes responsabilités et j'applique strictement toutes les règles", a-t-il rajouté. Au Bayern, tous les joueurs non-vaccinés sont testés tous les deux ou trois jours. "Chacun devrait pouvoir prendre la décision de se faire vacciner", a souligné Kimmich. "Maintenant, si vous êtes non-vacciné, vous devenez immédiatement quelqu'un qui nie les répercussions du coronavirus ou un opposant à la vaccination. Je pense que beaucoup de gens sont juste inquiets. Quelles que soient leurs raisons, je trouve qu'il faut les respecter, surtout tant qu'ils adhèrent aux mesures."

Bien qu'il ne soit pas vacciné pour l'instant, Joshua Kimmich a souligné qu'il pourrait l'être dans le futur. En mars 2020, Kimmich a lancé avec son coéquipier Leon Goretzka l'action 'We kick Corona', avec laquelle ils ont récolté de l'argent pour des associations sociales et culturelles. Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, avait déclaré précédemment que le club "conseillait à tout le monde de se faire vacciner". "Cela permet à tout le monde de mener une vie plus normale", avait fait savoir le Bosnien. "Mais en Allemagne, il n'y a pas d'obligation et donc, tout le monde peut décider par lui-même."