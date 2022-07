Un malaise pour Son, Kane à deux doigts de s'évanouir: Antonio Conte effraye ses joueurs avec des entraînements intenses (vidéos)

Antonio Conte ne rigole pas pour sa première pré-saison sur le banc de Tottenham. Le coach italien a d'abord convaincu sa direction de se montrer très active sur le marché des transferts, mais il a aussi et surtout lancé les hostilités en préparant ses joueurs en Corée du Sud. Avec le physique comme première priorité.

Sous une chaleur assommante, 30 degrés avec une forte humidité, les Spurs ont enchaîné les courses dans un stade ouvert au public. Antonio Conte a en effet imposé un test d'endurance à son groupe. Leur mission ? Effectuer 42 longueurs sur le terrain, soit plus de 4km de course. Avec cet exercice, il pouvait se rendre compte du niveau physique et de l'endurance de son vestiaire au retour des vacances.

L'intensité imposée a fait des victimes. Harry Kane, après 30 longueurs, a d'abord perdu sa force avant de s'asseoir. Il a eu besoin d'une serviette froide sur la nuque pour retrouver ses esprits. Heung-Min Son s'est lui effondré à même la pelouse. Complètement déboussolé, il lui a fallu plusieurs minutes pour se remettre, avec l'aide de coéquipiers. Tous les autres joueurs ont subi les effets de cet entraînement extrême, mais au final, tout le monde va bien.

"Cette semaine, nous allons travailler des sessions doubles et disputer deux matches. Ce sera une bonne opportunité pour tous les joueurs, tout le groupe, de jouer et pour moi d'utiliser la rotation et d'amener ces joueurs à être en forme", avait lancé Conte avant le départ en stage. Il n'avait pas menti !