Un retour à Madrid, mais chez le grand rival: l'Atlético aurait un plan pour s'offrir Cristiano Ronaldo

L'avenir de Cristiano Ronaldo se dessine de plus en plus loin de Manchester United. L'international portugais n'a toujours pas retrouvé ses coéquipiers et se dirige vers un gros transfert, lui qui avait retrouvé les Red Devils il y a un an. Âgé de 37 ans, il ne serait pas convaincu par les capacités du club anglais et voudrait absolument jouer la Ligue des Champions.

Le Times confirme ce matin un intérêt de l'Atlético Madrid. Le rival du Real se verrait bien chiper celui qui a tant fait rêver le voisin, réalisant par la même occasion un coup sportif et commercial impressionnant. Le journal évoque même un plan précis: vendre Antoine Griezmann pour libérer de la place et de l'argent, avant de signer CR7 dans la foulée.

Le Français aurait même été proposé au PSG, qui aurait décliné la première proposition, affirmant ne pas être intéressé. Mais Griezmann serait désormais placé sur la liste des transferts et va devoir trouver une solution. Ronaldo à l'Atlético Madrid, c'est donc une réelle possibilité.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Ce genre de coup correspond bien au club madrilène. Mais Ronaldo coûte très cher. Vendre Griezmann ou d'autres cadors pour faire de la place dans les caisses sera une obligation.