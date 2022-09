Un entraîneur à vélo, en montagne et sous la pluie: l'Espagne annonce sa sélection avec humour (vidéo)

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique n'a pas retenu le défenseur du Paris SG Sergio Ramos, ni l'attaquant de Barcelone Ansu Fati parmi la liste de joueurs qui affronteront la Suisse et le Portugal la semaine prochaine en Ligue des nations.

Absent de la sélection depuis mars 2021, mais pré-convoqué cette fois-ci, l'ancien capitaine de la Roja, Sergio Ramos ne pourra finalement pas, cette fois encore, faire grimper son record de 180 sélections. Autre absence notable, celle d'Ansu Fati, l'attaquant polyvalent du Barça, régulièrement sélectionné par Luis Enrique mais qui peine à retrouver la forme après une grave blessure au genou.

Fati est remplacé numériquement dans la sélection par Nico Williams, 20 ans, attaquant de l'Athletic Bilbao, et appelé pour la première fois par Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol offre aussi une première sélection à Borja Iglesias, 29 ans, très en forme avec le Betis depuis le début de la Liga où il a inscrit quatre buts.

Marco Asensio fait aussi partie de la liste. Peu utilisé par le Real Madrid cette saison, il a néanmoins marqué mercredi après être entré en cours de match contre Leipzig en Ligue des champions.

Il s'agira des deux derniers matches internationaux pour l'Espagne avant la Coupe du monde au Qatar et plusieurs joueurs sélectionnés vendredi auront à coeur de briller pour espérer faire partie du voyage. L'Espagne occupe actuellement la tête du groupe A2 de la Ligue des nations avec deux victoires et deux nuls en quatre matches et précède le Portugal d'un point. Le match contre la Suisse est prévu le 24 septembre à Saragosse et celui contre le Portugal à Braga le 27 septembre.

La sélection espagnole

Gardiens: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Raya (Brentford)

Défenseurs: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelone), Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United), Hugo Guillamon (Valencia), Jose Gaya (Valencia)

Milieux: Sergio Busquets, Pedri, Gavi (tous Barcelone), Rodri (Manchester City), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Carlos Soler (Valencia)

Avants: Ferran Torres (Barcelone), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Yeremi Pino (Villarreal), Borja Iglesias (Real Betis), Nico Williams (Athletic Bilbao), Marco Asensio (Real Madrid)