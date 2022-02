Alors qu'il a manqué un penalty en cours de match qui aurait pu éviter l'élimination de son équipe en FA Cup contre Middlesbrough, Cristiano Ronaldo est face à un défi de taille.

Le Portugais n'a plus inscrit le moindre but depuis quatre matchs pour son club. Mardi, Manchester United se déplace à Burnley pour la 24e journée de Premier League. Si le quintuple Ballon d'Or reste encore muet lors de ce match, il réaliserait un cinquième match consécutif sans marquer, une "performance" qu'il n'a plus réalisée depuis 2010 alors qu'il évoluait toujours au Real Madrid. Et encore, c'était à cheval sur deux saisons différentes. Il n'avait pas réussi à marquer le dernier jour de la saison contre Malaga et a commencé la campagne suivante sans but contre Majorque, Osasuna, Sociedad et Ajax.

S'il marque mardi, Ronaldo va certainement exulter en laissant exploser sa joie. Si cela peut le rassurer, le dernier but qu'il a marqué pour Manchester United était justement contre Burnley, le 30 décembre dernier.

Depuis son retour dans son ancienne équipe, le natif de Madère a inscrit 14 buts en 24 apparitions sous le maillot des Red Devils.