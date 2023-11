Gill Swerts: "L'Écosse sera plus difficile à préparer que l'Espagne"

"Sur papier, ce sont nos deux concurrents les plus forts", a déclaré le sélectionneur Gill Swerts mardi lors d'un point presse. "Je pense que le match contre l'Écosse sera le match le plus difficile à préparer. Les Écossais évoluent avec un bloc bas et très rapide en contre. Pour l'Espagne, on sait que c'est une équipe avec d'énormes qualités individuelles et qui évolue en 4-3-3."

Lors de ses trois premiers matches contre le Kazakhstan, Malte et la Hongrie, la Belgique a à chaque fois décroché des victoires étriquées. "Débuter par un 9 sur 9, c'est fantastique. Néanmoins, nous pouvons être meilleurs collectivement et individuellement. C'est à nous de travailler constamment sur les petits détails."