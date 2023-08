Hein Vanhaezebrouck garde le même onze gantois vainqueur de l'APOEL Nicosie à l'aller

Le gardien Davy Roef sera accompagné d'Ismael Kandouss, Tsuyoshi Watanabe et Jordan Torunarigha dans une défense à trois, tandis que Matisse Samoise et Archie Brown s'occuperont des flancs. Le capitaine Sven Kums, Julien De Sart et Hyun-Seok Hong occuperont le milieu de terrain. En attaque, Vanhaezebrouck aligne le duo Hugo Cuypers - Gift Orban.

De son côté, l'entraîneur de l'APOEL, Ricardo Sa Pinto, procède à un changement pour les Chypriotes : le Brésilien Jefte remplace le Grec Giannis Fetfatzidis. L'ancien attaquant de Gand Giorgi Kvilitaia est le capitaine de l'APOEL.