Jan Vertonghen poursuivra sa carrière au Benfica Lisbonne jusqu'en 2023

(Belga) Le recordman de sélections chez les Diables Rouges, Jan Vertonghen évoluera cette saison au Benfica Lisbonne. L'arrière de 33 ans a signé un contrat de trois ans jusqu'en juin 2023. Il était arrivé en fin de contrat à Tottenham où il a joué ces huit dernières saisons (232 matchs de Premier League). Il avait évolué les cinq saisons précédentes à l'Ajax Amsterdam (167 matchs de Eredivisie) où il avait terminé une formation entamée au Germinal Beerschot Anvers (GBA). Il fut prêté six mois au RKC Waalwijk par l'Ajax au début 2007.

Vertonghen, qui a porté à 118 reprises le maillot des Diables Rouges et joué 551 rencontres au plus haut niveau, sera le 3e international belge à évoluer au stadio de la Luz après Michel Preud'homme (1994-99) et Axel Witsel (2011-12). Benfica est vice-champion du Portugal et jouera le 3e tour de qualification de la Ligue des champions où La Gantoise pourrait être son adversaire. Selon le journal sportif portugais O Bola, la salaire de Vertonghen à Benfica s'élverait à 1,9 million d'euros par an. . (Belga)