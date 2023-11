Jude Bellingham est élu Golden Boy 2023

Passé cet été du Borussia Dortmund à la Casa Blanca pour plus de 100 millions d'euros, Bellingham (20 ans) a déjà fait chavirer les cœurs madrilènes en inscrivant 13 buts et donnant 3 passes décisives en 14 rencontres. Formé à Birmingham, l'Anglais avait secoué la planète football en 2019 en débutant pour l'équipe première du club des Midlands à l'âge de 16 ans.

Parti en héros avec son numéro de maillot retiré après seulement 44 matches pour les Blues (4 buts, 2 assists), il a ensuite passé trois saisons au BVB (132 matches, 24 buts et 25 assists). Devenu international (27 sélections, 2 buts) en novembre 2020, il a ainsi attiré le regard des plus grands clubs du monde et tapé dans l'œil du Real Madrid, qui se réjouit désormais de l'avoir en ses rangs.