La capitaine des Red Flames Tessa Wullaert signe à l'Inter jusqu'en 2026

Tessa Wullaert, capitaine des Red Flames, évoluera la saison prochaine à l'Inter Milan, avec qui elle s'est engagée jusqu'en 2026, ont révélé vendredi Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws.

"C'est le meilleur contrat de ma carrière", a indiqué la quadruple Soulier d'Or. Wullaert, 31 ans, évoluait depuis 2022 au Fortuna Sittard. La Red Flame avait terminé meilleure buteuse du dernier championnat des Pays-Bas, que son équipe a conclu à la quatrième place. Le Fortuna Sittard a été battu en finale de la coupe par l'Ajax (3-1).

Il s'agira de la quatrième expérience à l'étranger de Wullaert, passée aussi par Wolfsburg (2015-2018) et Manchester City (2020-2022). En Belgique, la Red Flame a joué à Zulte Waregem (2008-2012), au Standard (2013-2015) et à Anderlecht, où elle a effectué deux passages (2012-2013 et 2020-2022).