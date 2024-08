Jan Van den Bergh et Carl Hoefkens s'inclinent lourdement avec Breda à Heerenveen

Dans le cadre de la 4e journée du championnat des Pays-Bas, le NAC Breda de Jan Van den Bergh et du coach Carl Hoefkens se déplaçait à Heerenveen. Le Belge et son équipe ont été sèchement battus par les Frisons 4-0. Les buts ont été inscrits par Simon Olssen (47e), Luuk Brouwers (50e) et Ion Nicolaescu (70e, 84e).