La coach de l'équipe nationale féminine de Finlande a été licenciée

(Belga) La fédération finlandaise de football a annoncé mardi qu'elle se séparait du coach de son équipe nationale féminine, Anna Signeul, après l'élimination dès la phase de poules du Championnat d'Europe de football en Angleterre.

La Suédoise de 61 ans était à la tête de la sélection finlandaise depuis 2017 et son contrat arrivait à son terme à la fin de cette année. A l'Euro, la Finlande a essuyé trois défaites en phase de groupes face à l'Espagne (4-1), le Danemark (1-0) et l'Allemagne (3-0). Marko Saloranta, l'entraîneur des U17, assurera l'intérim lors des matches de qualification pour la Coupe du monde 2023 en septembre contre l'Irlande et la Suède. (Belga)