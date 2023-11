La Gantoise se joue de Zorya Luhansk et est assurée de passer l'hiver européen

La Gantoise est assurée de passer l'hiver européen après sa victoire 4-1 sur les Ukrainiens de Zorya Luhansk, jeudi, dans le groupe B de la Conference League. Malick Fofana (20e), un but contre son camp d'Arsenii Batahov (49e), Gift Orban (55e) et Omri Gandelman (75e) ont offert un large succès aux Gantois, qui viseront la première place du groupe et la qualification directe aux huitièmes de finale lors de la dernière journée contre le Maccabi Tel Aviv. Denys Nahnoinyi a inscrit le but ukrainien (82e).