L'Antwerp crée l'exploit face au Barça et quitte la Ligue des Champions la tête haute

L'Antwerp a créé l'exploit en s'imposant face au FC Barcelone (3-2) en fermeture de sa campagne de Ligue des Champions, mercredi. Le Great Old a sauvé l'honneur en empochant ses trois premiers points au bout d'un match disputé sans complexes et avec une sérieuse volonté offensive.

Les Anversois ont puni d'entrée un Barça excessivement relâché. Le pressing a perturbé un contrôle d'Oriol Romeu qui a permis à Vermeeren de fusiller Peña (1-0, 2e) et ainsi devenir le plus jeune Belge buteur en C1. L'Antwerp parvenait en zone de finition, se montrant dangereux par des combinaisons qui évoquaient le style habituellement réservé au géant catalan.

Barcelone a néanmoins fait preuve de cynisme, et Yamal a trouvé Torres dans l'un des rares espaces abandonnés par la défense. L'attaquant a emmené le ballon et Butez n'a pu que dévier son envoi au fond des filets (1-1, 35e).

La reprise a été électrique, avec un but annulé pour un hors-jeu de Janssen (49e), un tir sur la transversale de Yamal (52e) et une carte rouge pour Sergi Roberto, finalement réduite à un carton jaune (53e). Le stade a logiquement explosé quand une nouvelle approximation d'Oriol Romeu a entraîné le deuxième but, valable cette fois-ci, de Janssen (2-1, 56e).

Solide défensivement bien que sérieusement menacé, l'Antwerp a tenu bon et s'est toujours illustré en contre face à un bloc décomposé jusqu'à ce que Guiu ne crucifie Butez de la tête (2-2, 90e+1). Ce but n'a rendu l'histoire que plus belle, puisqu'Ilenikhena s'en est allé arracher la victoire au bout du suspense en remportant son face-à-face contre Peña (3-2, 90e+2).