L'AS Rome qualifiée pour les demi-finales, mais Lukaku sort sur blessure à la demi-heure

Dans un Stade Olympique complet (65.000 spectateurs), l'AS Rome s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Europa League au détriment de l'AC Milan. Vainqueur 0-1 à l'aller, les Giallorossi se sont imposés 2-1 bien qu'ils se soient retrouvés à dix après l'exclusion de Zeki Celik (31e). Titulaire, Romelu Lukaku est sorti à cause d'une blessure au muscle fléchisseur de la jambe droite (28e).

Face à des Milainisti plus agressifs, les Romains ont tenu bon avant d'ouvrir la marque par Gianluca Macini (12e, 1-0). Milan n'était pas résigné mais une frappe de Ruben Loftus-Cheek a heurté la transversale (20e). Marqué pas de chance d'autant que Paulo Dybala a directement doublé l'écart d'un tir croisé (22e, 2-0). Tout n'était pas rose non plus pour les Romains, qui ont perdu Lukaku (28e) avant que de devoir poursuivre à dix (31e).

En seconde période, l'AC Milan a repris espoir quand Matteo Gabbia a placé une tête puissante sur un centre de Rafael Leao (82e, 2-1) Mais les deux autres buts ne sont pas tombés et Milan a également terminé à dix suite à l'expulsion de Theo Hernandez (90e+2).