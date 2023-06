"L'avenir défensif de la Belgique est assuré", pense Olivier Deschacht

Entraîneur adjoint de Jacky Mathijssen, Olivier Deschacht est "fier" des progrès effectués par les espoirs belges entre les deux rencontres disputées face aux Pays-Bas, en amical en septembre (défaite 1-2) et lors de la première journée de l'Euro espoirs mercredi (partage 0-0).

"Si tu compares les deux matchs, nous avons effectué des pas en avant", a indiqué Deschacht lors d'une rencontre avec la presse jeudi. "Surtout physiquement, nous étions plus forts. En tant que staff, nous sommes satisfaits. C'était très chouette de regarder ces jeunes. Voir leurs progrès nous rend fiers."

En tant qu'ancien défenseur, Deschacht a apprécié la performance du duo défensif Koni De Winter-Zeno Debast. "Je n'avais pas le talent de Koni et de Zeno. J'essaie de leur donner des conseils dans la lecture des phases de jeu. Lire les situations est très important. Par exemple, il ne faut pas tacler dans les seize mètres, rester sur ses appuis... Ils deviendront de super joueurs et auront une plus belle carrière que moi, j'en suis sûr." Avec aussi Ameen Al-Dakhil, qui vient de rejoindre les U21 après avoir honoré sa première sélection chez les Diables Rouges, "le football belge a son avenir défensif assuré", pense l'ancien Anderlechtois.