Le Club de Bruges débute avec Balanta contre le PAOK, Skov Olsen parti au Danemark

L'entraîneur du Club Bruges, Nicky Hayen, a surpris en titularisant Eder Balanta dans l'axe de la défense, jeudi lors du match retour des quarts de finale de la Conférence League contre le PAOK Salonique (21h00). Vainqueur 1-0 à l'aller au stade Jan Breydel, Bruges est privé des défenseurs Brandon Mechele et Maxim De Cuyper et de l'attaquant Igor Thiago, suspendus.

Andreas Skov Olsen ne figure pas non plus dans la sélection. Le Danois a révélé sur Instagram, qu'il s'était rendu à Copenhague.. Selon plusieurs médias belges, il devait y subir un deuxième examen concernant sa blessure à la hanche, qui l'a déjà obligé à déclarer forfait lors des trois derniers matches.

Dans le but, Nordin Jackers est à nouveau le remplaçant logique de Simon Mignolet, blessé. Il aura devant lui une défense expérimentale.avec Kyriani Sabbe et Bjorn Meijer sur les flancs et Joel Ordonez et Balanta dans l'axe.