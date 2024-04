Le Club de Bruges en demi-finale contre la Fiorentina, Fenerbahce éliminé

Jutgla a assuré la victoire brugeoise chez les Grecs grâce à deux buts inscrits à la 33e et juste avant la pause à la 45e minute.

L'autre demi-finale opposera Aston Villa à l'Olympiacos de Pirée. Les Anglais ont sorti de leur côté Lille aux tirs au but avec en vedette son gardien argentin Emiliano Martinez.

Le match aller aura lieu en Italie le 2 mai (21h00), le match retour à Bruges le 8 mai (18h45). C'est la première fois depuis 1993 et l'Antwerp, finaliste malheureux de la Coupe des vainqueurs de Coupe face à Parme (3-1) où évoluait alors Georges Grun, qu'un club belge rejoint le dernier carré d'une compétition européenne. Et les Brugeois retrouvent ce stade européen pour la première fois depuis 32 ans avec une demi-finale perdue contre le Werder Brême en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe aussi.

Gonzalez et Biraghi ont inscrit les deux buts des Florentins en prolongation.

Fenerbahce a été éliminé aussi aux tirs au but. Après un succès 1-0 au retour mettant les équipes à égalité (3-3) au décompte final. Mitchy Batsuhayi est monté au jeu à la 74e et a marqué son tir au but, mais Fener a été éliminé (2-3).