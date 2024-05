Le FC Séville et Lukebakio terminent par une défaite 1-2 face au FC Barcelone

Le FC séville s'est incliné 1-2 face au FC Barcelone lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Espagne. Lorsque Dodi Lukabakio a quitté le terrain (79e), le score était déjà acquis. Robert Lewandowki (15e, 0-1) et Fermin Lopez (59e, 1-2) avaient marqué pour les Blaugranas et Youssef En Nesyri avait remis temporairement les deux équipes à égalité (31e, 1-1).