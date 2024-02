Le gardien gantois Davy Roef confiant avant d'accueillir le Maccabi Haïfa

Gand a perdu le match aller la semaine dernière (1-0) et devra donc jouer à fond lors du match retour. "J'ai trouvé que le Maccabi était une équipe assez solide, qui jouait bien au football et qui pouvait garder le ballon. Nous avons été meilleurs en deuxième mi-temps, je pense. Nous attendons de voir ce que le Maccabi nous réserve demain", explique Roef, qui a bien l'intention de rejoindre les quarts de finale comme la saison passée.

En raison du conflit israélo-palestinien, aucun public ne sera admis au stade. "Un stade vide fera certainement une différence en termes d'ambiance et de sensations", estime Roef. "Mais il s'agit toujours d'un match européen au cours duquel nous voulons nous qualifier pour le tour suivant. Dommage qu'il n'y ait pas de supporters pour donner ces petits pour cent supplémentaires, nous devrons maintenant les trouver nous-mêmes."

L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck aime faire tourner ses gardiens de but. Daniel Schmidt, recruté ce mercato, a été titularisé en championnat. Roef était entre les poteaux à l'aller contre Haïfa. "Mon opinion sur le système de rotation n'a pas vraiment d'importance" a souligné Roef. "Je me prépare pour chaque match et quand on me dit que je commence, je dois être prêt."