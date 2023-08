Le SL16 FC remporte 2-1 le premier derby liégeois face au FC Liège

Le premier derby liégeois s'est terminé par la victoire 2-1 des espoirs du Standard sur le FC Liège pour la 2e journée de la Challenger Pro League. Les Sang et Marine ont ouvert la marque par Adriano Bertaccini (52e) mais les jeunes Rouches ont renversé la situation en leur faveur en un tournemain par Mouad El Fanis (66e) et Brahim Ghaldi (66e).

Après un début de rencontre assez équilibré, les Sang et Marine ont pris un certain ascendant avec opportunités pour Bertaccini (12e), Benoit Bruggemann (17e) et Damien Mouchamps (28e).

C'est après le repos que le FC Liège a ouvert la marque de la tête par Bertaccini sur un centre de Mouchamps (52e, 0-1). Plus incisif pendant le premier quart d'heure de la seconde période, le FC Liège n'est pas parvenu à faire break notamment sur un tir de D'Ostillo (62e). Par contre, les jeunes Rouches ont marqué deux buts dans la même minute. D'abord sur penalty par El Fanis (66e, 1-1) et puis, sur un tir à distance de Ghaldi (66e, 2-1).