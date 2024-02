Le Sturm Graz, avec Lavalée, prend le large face au Slovan Bratislava

Les Autrichiens ont ouvert la marque par Mika Biereth (4e, 1-0) mais le champion de Slovaquie a égalisé par Gerson Rodrigues (8e, 1-1). Mais, la suite de la rencontre a tourné à l'avantage du Sturm qui a pris le large par Gorenc Stankovic (27e, 2-1) et Otar Kiteishvili (64e, 3-1) avant que le Slovan ne se retrouve à dix suite à l'exclusion de Vladimir Weiss (78e). Les visités en ont profité pour donner plus d'ampleur au score par Amadi Camara (90e +1, 4-1).

L'Olympiacos a battu Ferencvaros 1-0 grâce à un but d'Ayoub El Kaabi (83e). Molde, qui a gagné 3-2 contre le Legia Varsovie, a plané quand il a mené 3-0 après 24 minutes grâce à des buts de Fredrik Gulbrandsen (12e, 19e) et Markus Kaasa (24e). En seconde période, les Norvégiens ont failli subir une remontée mais les Polonais n'ont trouvé que deux fois le chemin du but par Josué (64e) et Rafal Augustyniak (71e).