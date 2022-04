Romelu Lukaku n'est pas retenu pour ce duel au sommet des quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Touché au tendon d'Achille, le Belge a besoin d'un peu de repos. Il n'aurait cependant probablement pas été aligné d'entrée dans cette rencontre. Peu utilisé ces derniers mois, Lukaku n'arrive pas à percer à Chelsea, où son évolution inquiète.

Pour notre consultant Philippe Vande Walle, les torts sont partagés. En réalité, l'ancien Diable Rouge ne comprend pas ce transfert. "Tuchel était déjà là l'année passée, avec succès. Lukaku était le meilleur joueur de Serie A avec l'Inter Milan. C'est quand même une erreur de casting, Tuchel savait comment jouait Lukaku et Lukaku savait comment jouait Chelsea, mais on fait quand même ce transfert. Après on s'étonne que ça ne va pas ? C'est qu'il y avait déjà quelque chose à la base", a-t-il analysé. "On sent que c'est un mariage raté. Il a envie de jouer, Romelu aime jouer, mais ça se voit quand il ne joue pas. Je crois qu'il doit essayer de changer d'équipe", a-t-il même conclu.

De son côté, Frédéric Gounongbe pointe aussi la mauvaise inspiration de notre Diable Rouge. "Il ne faut pas oublier l'interview de Lukaku dans la presse italienne, qui n'a pas aidé non plus. C'est un enchaînement de choses", lance l'ancien joueur, qui cite aussi une incompatibilité tactique avec le système mis en place par Thomas Tuchel.