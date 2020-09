Barrages pour la Ligue des champions: suivez l'évolution des SCORES EN DIRECT

Les matches aller des barrages pour la Ligue des champions ont lieu ce mardi et mercredi. Le match entre Krasnodar et le PAOK Salonique, est à suivre en direct sur Club RTL. Le club grec, qui a créé la sensation en éliminant successivement le Besiktas Istanbul puis le Benfica Lisbonne, pourrait bien faire la passe de trois et accéder à la phase de groupe de la compétition reine, une première depuis 1977.

Programme des barrages aller de C1:



Mardi:



Slavia Prague (CZE) - Midtjylland (DEN)



Maccabi Tel-Aviv (ISR) - RB Salzbourg (AUT)



Krasnodar (RUS) - PAOK Salonique (GRE)





Mercredi:



(21h00) Olympiakos (GRE) - Omonoia Nicosie (CYP)



Molde (NOR) - Ferencvaros (HUN)



La Gantoise (BEL) - Dynamo Kiev (UKR)