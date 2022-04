C1: Liverpool valide son billet pour les demies sans forcer

Roberto Firmino (c) félicité par ses coéquipiers Luis Diaz (g) et Joe Gomez après l'un de ses deux buts pour Liverpool contre Benfica, en Ligue des champions, le 13 avril 2021 à AnfieldPaul ELLIS

Liverpool s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi en se contentant d'un match nul contre Benfica (3-3), et retrouvera Villarreal, qui a éliminé le Bayern mardi.

Déjà évidente lors du match aller lors de la victoire 3-1 à Lisbonne à l'aller, la supériorité des Reds a de nouveau été flagrante malgré l'égalité finale et un onze très remanié.

Entre deux confrontations avec Manchester City, l'un en championnat (2-2), dimanche, et l'autre en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, samedi prochain, les hommes de Jürgen Klopp jonglent avec leurs objectifs et ce match semblait l'occasion de faire tourner.

Avec une charnière Joel Matip-Ibrahima Konaté, flanquée de Kostas Tsimikas et Joe Gomez, et Thiago Alcantara, Fabinho, Mohamed Salah et Sadio Mané sur le banc au coup d'envoi, la priorité de la semaine donnée à la Premier League était visible.

Les trois buts encaissés incitent toutefois à penser que ce choix n'a pas été très avisé.

Si le but de Gonçalo Ramos (1-1, 32e est dû à une passe en retrait involontaire de James Milner, les deux autres, de l'Ukrainien Roman Yaremchuk (3-2, 73e) et Darwin Nunez (3-3, 82e), sont dûs à des erreurs d'alignement.

On ne peut cependant pas dire que Liverpool ait beaucoup tremblé pendant ce match, ni sur l'ensemble de la confrontation.

Avec une ligne d'attaque composée de Roberto Firmino, entouré par Luis Diaz et Diogo Jota, la puissance offensive des locaux restait très conséquente et a suffi à assurer la qualification.

Comme à l'aller, Konaté avait ouvert le score de la tête et sur corner (1-0, 21e).

En seconde période, Firmino a converti, au deuxième poteau, deux offrandes de Diogo Jota (2-1, 55e) et Tsimikas (3-1, 65e) pour mettre les Reds dans une position très confortable.

Il y a bien eu un but de Nunez dans le temps additionnel invalidé par la VAR et qui aurait offert un succès de prestige aux Portugais, mais c'est le club des bords de la Mersey qui entre dans le dernier carré sur l'ensemble des deux matches.

Il y affrontera le club espagnol de Villarreal qui a créé la surprise en sortant le Bayern Munich (1-0, 1-1), alors que l'autre demie mettra aux prises le Real Madrid et Manchester City.

Liverpool a cependant aussi les yeux braqués sur d'autres trophées, avec la Premier League où il n'ont qu'un point de retard sur les Citizens avec 7 matches à disputer, et la Coupe d'Angleterre.

Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue fin février, les Reds courent après un quadruplé inédit mais qui ne leur laisse aucune marge de manoeuvre.