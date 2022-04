Émiliano Bonfigli sous le charme de Karim Benzema: "Le meilleur attaquant du monde"

Cette semaine, tous les regards sont tournés vers Madrid. Deux places pour les demi-finales de la compétition seront distribuées au cœur de la capitale espagnole. Si le Real a pris une option lors de la manche-aller face à Chelsea, on attend beaucoup des Madrilènes de l’Atletico. Renverser la situation sera certes un fameux challenge face à Manchester City mais nous proposer un tout autre spectacle est désormais une obligation. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure si on souhaite revendiquer une place dans le carré final !

C’est l’homme des grands rendez-vous : un triplé face au PSG, un autre à Stamford Bridge… Karim Benzema est tout simplement étincelant cette saison. Sa seule présence fait du Real Madrid un outsider à la victoire finale, derrière les prétendants que sont Manchester City et Liverpool. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema est devenu un autre footballeur. Avant, il était au service du Portugais. Son intelligence de déplacement et sa qualité de touche de balle permettait à Ronaldo de terminer les actions et augmenter ses propres statistiques.

Aujourd’hui, Benzema est le phare de l’attaque madrilène. S’il finit les actions avec un sens du but hors du commun, il n’est pas rare non plus qu’il les initie… Cette saison, en 37 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, il a inscrit 37 buts. Benzema, Monsieur un but par match. En Liga, il trône en tête du classement des buteurs ( 24 buts) et des passes décisives (11). Pour son intelligence de jeu, son sérieux, son humilité aussi… Karim Benzema est sans aucun doute possible le meilleur attaquant du monde. Et un favori naturel pour le prochain Ballon d’Or, même si à ce niveau là, la Ligue des Champions fera office de juge de paix…

Ce soir, le Real Madrid accueille donc le champion d’Europe en titre, Chelsea, avec un avantage important acquis à l’aller (1-3). La nouvelle règle des buts à l’extérieur donne un peu plus de piment à ce duel. A 0-2, nous irons tout droit à la prolongation. Tant mieux pour le spectacle et le suspense. D’autant que Chelsea a retrouvé un peu de confiance ce week-end, en s’imposant 0-6, certes chez le très modeste Southampton, 14ème de Premier League. Il n’empêche, les Blues ont consolidé leur troisième place en championnat, et on les voit mal réitérer leur prestation de l’aller, « la pire première période depuis que je suis là », à expliqué Thomas Tuchel. Il y a quand même une statistique intéressante à mettre en évidence du côté de Chelsea : à l’extérieur, les Blues restent sur 7 victoires consécutives. Et si l’air de Santiago Bernabeu leur donnait un petit coup de boost ?