Ils ne laissent rien au hasard: avant d'affronter le Real Madrid, les joueurs de Liverpool s'entraînent le cerveau avec de drôles de casques (photos)

Liverpool retrouve le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, quatre ans après la victoire des Madrilènes à Kiev, contre les Reds.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Anglais ne laissent rien au hasard. À l'image de cet entraînement un peu spécial de Trent-Alexander Arnlod.

Le latéral s'est exercé à tirer des coup-francs avec un casque composé d'électrodes sur la tête. Son coéquipier Konstantinos Tsimikas a porté le même dispositif.

Ce dispositif a déjà été utilisé par le passé au club de la Mersey, les Reds collaborent depuis août dernier avec la société neuro11, rapporte RMC Sport. Cette société promeut un "entraînement basé sur des données neuroscientifiques pour les athlètes de haut niveau", rapportent nos confrères Français.

Sur le site de la marque, l'entraîneur Jürgen Klopp explique que lui et son staff sont "maintenant en mesure d'entraîner spécifiquement les capacités mentales et la précision de tir de nos joueurs directement sur le terrain, d'une manière qui n'était pas possible jusqu'à présent. La force mentale jouant un rôle très important au plus haut niveau, nous sommes ravis de travailler avec eux".

Ces casques atypiques sont utilisés afin de recueillir des données pouvant être utilisées pour adapter individuellement les programmes de formation des joueurs.