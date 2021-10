Kevin De Bruyne met son équipe en garde: "Le Club Bruges est une équipe forte, ils ont beaucoup de talent"

La semaine européenne verra le Club de Bruges recevoir Manchester City pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Mardi (18h45) au stade Jan Breydel, les Brugeois accueillent Kevin De Bruyne avec l'espoir de réaliser un troisième exploit après un partage en ouverture de son groupe A face au PSG (0-0) et une victoire ensuite à Leipzig (1-2).

"Nous essayons toujours d'évoluer à un haut niveau et voulons toujours concourir pour les titres", a déclaré Kevin De Bruyne en conférence de presse ce lundi. "Nous l'avons fait l'année dernière, en remportant deux demi-finales et une finale, mais dans ce type de matchs (ndlr: contre Bruges), vous pouvez perdre, les autres équipes sont également très bonnes."

"Le Club Bruges est une équipe forte, ils jouent bien et ont beaucoup de talent. Ils peuvent être champions plus d'une fois, ils savent ce qu'ils doivent faire pour gagner. Nous y sommes habitués maintenant avec Manchester City - en Ligue des champions, il y aura toujours de la qualité."

KDB est conscient que les observateurs attendent que Manchester City fasse au moins aussi bien que la saison dernière, c'est-à-dire atteindre la finale. "Je pense que les gens placent leurs attentes toujours de plus en plus haut. À cause de ce que nous avons fait en Angleterre au cours des cinq dernières années, les gens s'attendent à ce que nous remportions la Ligue des champions et c'est ce que nous voulons faire."