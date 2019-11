Krépin Diatta: "C'était bête de prendre la rouge comme ça" (vidéo)

Grâce à un but dans les arrêts de jeu de Diatta, Bruges a arraché un point (1-1) sur le terrain de Galatasaray ce mardi soir lors de la 5e journée du groupe A en Ligue des Champions. Un résultat qui permet aux Brugeois de garder leur troisième place au classement.

"C’était un but très important mais l’équipe a encore montré un très bon état d’esprit. Ce n’était pas facile face à ce public. Notre équipe est solide et on a pris ce point très important", a déclaré Krépin Diatta à l'issue du match. "La carte rouge ? Ce n’était pas un excès d’euphorie. Ce n’était pas un match facile car à chaque fois que je touchais le ballon, on me criait dessus. Je voulais montrer que j’étais encore dans le match et je pense que c’était la bonne réponse. C’était bête de prendre la rouge comme ça."