C'est la sensation de la soirée: Dortmund est éliminé de la Ligue des Champions

Dans le groupe C, le Sporting Portugal a assuré sa qualification pour le prochain tour en venant à bout de Dortmund, 3-1. Pedro Goncalves a marqué un doublé en première mi-temps (30e et 39e) pour mettre les siens sur les bons rails. Emre Can a été exclu à la 74e minute alors que six autres joueurs recevaient un carton jaune pour la même action, avant que Porro ne plante le 3-0 à la suite d'un pénalty manqué par Goncalves (81e).

Malen a sauvé l'honneur allemand dans les arrêts de jeu (90e+3). Thomas Meunier et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires mais seul le premier a disputé l'entièreté de la rencontre tandis que Witsel a été remplacé à la 66e minute par Dahoud. Thorgan Hazard, testé positif au Covid-19, était absent de la feuille de match. Avec la victoire de l'Ajax en début de soirée, 1-2 face à Besiktas, le classement du groupe C est scellé.

L'Ajax est premier avec 15 points devant le Sporting, 2e avec 9 points. Dortmund, 6 points, s'en va en Europa League et laisse Besiktas dernier sans le moindre point.