Erreur dans le tirage de la Ligue des Champions: l'UEFA va refaire le tirage au sort des 8e de finale (vidéo)

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont eu lieu ce lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Les principales affiches de ces 8e de finale sont certainement les chocs entre la Bayern Munich et l'Atletico Madrid ainsi que le choc entre Manchester United et le PSG.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a rendu son verdict, ce lundi. Le tirage a eu lieu à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.

Malgré les précautions prises, une erreur semble s'être glissée durant le tirage. En effet, comme le soulève Bruno Constant, correspondant au journal l'Equipe, les boules contenant les noms des équipes ont été mal gérées et pas toujours mises au bon moment.

"À la vue de ces images, la boule de MU n’a pas été incluse dans le tirage pour l’Atletico, à tort ! Le présentateur l’explique en disant que « MU a déjà été tiré au sort précédemment ». Ce qui n’était pas le cas !", écrit-il sur Twitter en relayant des images du tirage au sort.

Il faut dire que les règles et critères de l'UEFA sont parfois un peu compliquées. Entre les restrictions sportives et géographiques (les équipes qui se sont affrontées en poule ainsi que les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en 8e de finale), c'est même presque un miracle que ce genre d'erreur ne soit pas arrivée plus tôt.

Au total, le journaliste relève 3 erreurs dans le déroulement du tirage. La première est la présence de la boule de Manchester dans le pot au moment de tirer l'adversaire de Villarreal. Les deux clubs s'étant affrontés en phase de poule, Manchester United n'aurait pas dû se trouver là. Une erreur sans conséquence puisque une autre boule a été tirée juste après.

La deuxième erreur est la même que la première mais concerne l'Atletico Madrid et Liverpool. La troisième concerne ce même tirage de l'adversaire de l'Atletico Madrid puisque la boule de Manchester United ne se trouvait pas dans le pot au moment du tirage, indique le journaliste. L'explication la plus probable est que les officiels se sont trompés entre les boules de Liverpool et Manchester United.

L'UEFA a pris connaissance de ces anomalies et a annoncé que le tirage au sort sera recommencé à 15h. "Suite à un problème technique avec le logiciel d'un prestataire de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour s'affronter, une erreur matérielle s'est produite lors du tirage au sort des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. De ce fait, le tirage a été déclaré nul et sera entièrement refait à 15h."