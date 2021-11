Ligue des champions: le magnifique sauvetage réalisé par Thiago Silva contre la Juventus (vidéo)

En battant la Juventus Turin (4-0), son principal rival, Chelsea a rejoint mardi les Italiens, déjà qualifiés avant le match, en huitièmes de finale de la Ligue des champions et pris une belle option sur la première place du groupe H.



Les deux équipes comptent le même nombre de points (12), loin devant le Zenith Saint-Pétersbourg (4 pts) et Malmö (1 pts), mais en effaçant leur revers (1-0) du match aller, les Blues ont l'avantage à la différence de but particulière.

> LIGUE DES CHAMPIONS: tous les résultats de la soirée