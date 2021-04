C’est sans conteste la phase polémique de la première mi-temps de la rencontre entre Manchester City et le Borussia Dortmund. A la 29e minute, Jude Bellingham profite d’un contrôle un peu hasardeux du gardien de Manchester City pour lui subtiliser le ballon et filer vers les cages vides pour inscrire son but.

Malheureusement pour lui, l’arbitre siffle faute pour un contact extrêmement léger entre le gardien brésilien et l’attaquant anglais. Au vu des images disponibles, la faute sifflée sera surtout laissée à l’appréciation de chacun.

Rappelons que le VAR ne peut intervenir que s’il y a but or l’arbitre a sifflé la faute juste avant que la balle ne franchisse la ligne du goal.



(c) belga



(c) belga



(c) belga